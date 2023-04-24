Faşist liderin naaşı anıttan çıkarılacak

İspanya, faşist Falange hareketi liderinin Jose Antonio Primo de Rivera'nın naaşının Madrid'deki anıt mezardan çıkaracağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:14
Faşist liderin naaşı anıttan çıkarılacak
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İspanya Demokratik Hafıza Bakanı Felix Bolanos, Franco rejimini destekleyen faşist Falange hareketinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın naaşını, başkentteki anıt mezardan çıkarılacağını açıkladı. 

Reuters'ın haberine göre, Bolanos, "Bu, vadinin yeniden yapılandırılmasında bir başka adım. Diktatörlüğü çağrıştıran hiçbir kişi ya da ideoloji orada onurlandırılmamalı ya da yüceltilmemelidir" dedi.

Kurşuna dizilerek öldürülülen Jose Antonio Primo de Rivera'nın naaşı, daha önce dört kez taşındı.

İspanya'da, 1936-1939 yılları arasında yaşanan iç savaş sonrası diktatör Franco tarafından inşa edilen ve düşkünler vadisi olarak bilinen anıt mezarın yeniden yapılandırılacağı bildirilmişti. 


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