Bir araştırmaya göre İspanya'da 3000 yıl önce uyuşturucu kullanılıyordu

200'den fazla mezar barındıran mağaranın M.Ö. 800 yılına kadar yaklaşık 600 yıl boyunca ritüel ve cenaze alanı olarak işlev gördüğüne inanılıyor.

Araştırmacılar, kuvvetli uyuşturucu potansiyeline sahip maddelerin mağarada düzenlenen ritüellerin bir parçası olarak kullanılmış olabileceğini tespit etti. Bu ayinlerde "bitkisel uyuşturucuların yan etkilerini kontrol edebilen" şamanlar yer almış olabilir.

Eski ritüeller sırasında kırmızıya boyanmış olan ve birden fazla kişiye ait olabilecek saç tutamlarının analizinde üç psikoaktif madde tespit edildi.

Halüsinasyonlara neden olan atropin ve skopolaminin yanı sıra, enerji ve uyanıklığı artıran efedrine de rastlandı.

Mağarada ayrıca kapaklarına spiral motifler işlenmiş kaplar da bulundu. Bazı bilim insanları bu oymaları, halüsinojenlerin etkisi altındaki bir kişinin "değişen bilinç durumları" ile ilişkilendirdi.