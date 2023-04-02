İspanya'da 'Sumar' adında yeni bir sol parti kuruldu

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 15:52

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 15:52

İspanya'da Aralık ayında yapılması öngörülen genel seçimlere Sumar'dan başbakan adayı olarak katılacağını açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, partisinin tanıtımını Madrid'de yaptı.

İspanya'da ekonomik krizin etkisiyle başlayan "Öfkeliler" hareketinin uzantısı olarak 2014'te kurulan aşırı sol görüşlü Podemos partisiyle siyasete giren Diaz, komünist görüşlü Birleşik Sol ile kurdukları Unidas Podemos adlı koalisyonun ardından Ocak 2020'de oluşturulan hükümette çalışma bakanı oldu.

Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias'ın Mayıs 2021'de aktif siyaseti bırakmasının ardından bu koalisyonun başına geçen ve başbakan yardımcılığını da üstlenen Diaz, anketlerde oy oranı düşen ve parti içi çekişmelerin yaşandığı Podemos'dan ayrılarak 28 Mart 2022'de dernek olarak kurduğu Sumar'ı küçük sol partilerin birleştiği yeni bir siyasi oluşuma dönüştürdü.

Sumar'a Birleşik Sol, İspanya Komünist Partisi ile geçmişte Podemos'tan ayrılan Mas Madrid, Compromis, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau'nun liderliğini yaptığı En Comu Podem gibi ülkedeki özerk bölgelerde faaliyet gösteren 10 kadar siyasi parti de katılırken Podemos dışarıda kaldı.

Diaz ile Podemos'u ayıran en belirgin neden, bu partinin genel sekreterliğini yapan ve aynı zamanda 2030 Ajandası ve Sosyal Hakları Bakanı Ione Belarra'nın gelecek seçimlerde başbakan adayı diye sunulacak yeni liderin parti içi seçimle belirlenmesini istemesi oldu.

İspanya'da 143 yıllık geçmişe sahip, ülkede en güçlü sol parti olarak bilinen ve mevcut durumda koalisyon hükümetinin büyük ortağı konumundaki Sosyalist İşçi Partisi'ne (PSOE) sol içinde rakip olarak ortaya çıkan Sumar, kendisini "ilerici, çevreci, liberalizm karşıtı, Avrupacı, feminist ve solcu bir parti" olarak tanımlıyor.

"DEMOKRASİ TEHDİT ALTINDA"

Diaz, adaylığını açıklarken yaptığı konuşmada, Avrupa ve dünyada son yıllarda oylarını artıran aşırı sağı hedef alarak, "demokrasinin tehdit altında" olduğunu savundu.

Sumar lideri, "Demokrasi, nefret partisi (aşırı sağ) yüzünden tehlikede. İspanya'da, İtalya'da, Macaristan'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dikkatli olun. Eğer demokrasi ilerlemezse her zaman geriye gider. Biz işte bu yüzden geldik. Toplumumuz faydalı siyaset istiyor ve Sumar faydalı bir hareket. İnsanların hayatını değiştirmeye, ülkeyi kazanmaya geldik" diye konuştu.

İspanya'da 2019'da yapılan son seçimlerde yüzde 28,25 oyla PSOE birinci parti çıkarken onu, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (yüzde 20,99), aşırı sağcı Vox (yüzde 15,21) ve aşırı sol görüşlü Unidas Podemos (yüzde 12,97) izledi.

PSOE ve Unidas Podemos, dışarıdan Bask ve Katalan siyasi partilerin desteğini alarak azınlık koalisyon hükümetini kurmuştu.

Yıl sonundaki genel seçimler öncesinde anketler, ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.