ABD-Avrupa görüşmeleri sonuçsuz kaldı: Yeni gümrük vergileri yolda!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini dile getirdi.

Trump açıklamasında şunları söyledi:

"Avrupa Birliği, esas olarak ABD’yi ticaret konusunda sömürmek amacıyla kurulmuş bir birliktir ve onlarla uğraşmak son derece zor olmuştur.

Güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, para manipülasyonları, Amerikalı şirketlere karşı açılan haksız ve mesnetsiz davalar gibi uygulamalar nedeniyle ABD ile aralarındaki ticaret açığı yılda 250 milyar doların üzerine çıkmıştır ki bu tamamen kabul edilemez bir durumdur. Onlarla yürüttüğümüz görüşmeler hiçbir yere varmıyor!

Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD’de üretilmişse herhangi bir vergi tarife uygulanmayacaktır."





'APPLE ABD'DE ÜRETİM YAPMAZSA VERGİ ÖDER'

Trump, Truth Social platformunda yaptığı başka bir paylaşımda ise Apple CEO’su Tim Cook’un kendisine iPhone'ların artık Hindistan veya başka bir ülkede değil, ABD'de üretileceğini söylediğini aktardı. "Eğer durum böyle değilse, Apple ABD'ye en az %25 gümrük vergisi ödemek zorundadır" ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Trump’ın açıklamalarının ardından piyasalarda sert hareketler yaşandı. Korku endeksi olarak bilinen CBOE Volatilite Endeksi (VIX) 3,14 puanlık artışla 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 23,42 puana ulaştı.

Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinde getiri 8,5 baz puan azalarak yüzde 2,55 seviyesine indi.

Japon yeni, ABD doları karşısında yüzde 1 değer kazanarak 2 haftanın zirvesi olan 142,51'e yükseldi. Euro/dolar paritesi ise 1,13755'ten 1,12989'a kadar geriledi.

Trump’ın Avrupa Birliği’ne yüzde 50 gümrük vergisi önerisinin ardından S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,14, Nasdaq 100 ise yüzde 1,40 düşüşle işlem gördü. Avrupa'da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi’nde kayıp yüzde 2,9’a ulaşırken, Almanya’da DAX yüzde 1,9, Londra’da FTSE 100 yüzde 0,8 ve İtalya’da FTSEMIB yüzde 2 oranında geriledi.