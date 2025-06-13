ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı: 'Onu kovmayacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini istedi. Faiz oranlarında bir puanlık indirimle yılda 300 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini savundu.

POWELL’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE FAİZ İNDİRİMİ İSTEĞİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirten Trump, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım." dedi.

ENFLASYON VERİLERİ VE FAİZ POLİTİKASI DEĞERLENDİRMESİ

Dün ve bugün açıklanan enflasyon verilerinin olumlu geldiğine işaret eden Trump, enflasyonun düşürüldüğünü anlattı.

FAİZ ORANLARI HAKKINDA SERT AÇIKLAMALAR

Powell için "aptal" ifadesini kullanan Trump, faizlerin yüksek tutulmasının gerekmediğini söyledi. "Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır. Ama artır faizleri. Bu kadar yüksek tutmak zorunda değilsin. Eğer (enflasyon) yükselirse, (faiz oranlarını) artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir" ifadelerini kullandı.