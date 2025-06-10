ABD-Çin görüşmeleri piyasaları nasıl etkileyecek? Kritik görüşmeler sürüyor!

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin devam etmesi piyasalarda olumlu bir hava yaratabilir.

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeskaya, bu görüşmelerin piyasaların iyimserliğinin ana itici güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Özkardeskaya, “İyimserliğin ana itici güçlerinden biri ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki yenilenen ivme” dedi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmelerin henüz somut bir ilerleme sağlamasa da iyi geçtiği ifade ediliyor. Özkardeskaya, “Yine de, Çin'in nadir toprak metalleri ihracatındaki kısıtlamaları hafifletmesi karşılığında ABD'nin teknoloji ihracatında taviz vermeye istekli olabileceğine dair söylentiler dolaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.