ABD enflasyon verileri açıklandı: Veriler beklenenin altında!

Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, ABD’de tüketici fiyatları Mayıs ayında beklenenden daha az arttı. Başkan Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyon üzerinde henüz belirgin bir etkisi gözlenmedi.

ÇEKİRDEK TÜFE VE ENFLASYON TRENDLERİ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bu ay yüzde 0,1 artış göstererek yıllık enflasyon oranını yüzde 2,4 seviyesine çıkardı. Ekonomistler ise yüzde 0,2’lik aylık artış ve yüzde 2,4 yıllık enflasyon bekliyordu. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise yüzde 0,1 artarak yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Federal Rezerv yetkilileri, çekirdek TÜFE’nin uzun vadeli enflasyon trendlerini daha iyi yansıttığını belirtiyor.

ENERJİ VE TEMEL MAL FİYATLARINDA DENGELENME

Enerji ve hizmet fiyatlarındaki zayıflık, enflasyondaki artışları dengeledi. Araç ve giyim fiyatlarında ise düşüşler yaşandı. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 1 gerilerken, yeni ve kullanılmış araç fiyatları sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,5 azaldı. Gıda ve barınma giderleri yüzde 0,3 artarken, giyim fiyatları yüzde 0,4 azaldı.

TİCARET POLİTİKALARININ EKONOMİYE ETKİSİ

Bu veriler, Trump yönetiminin ticaret politikaları ve gümrük tarifeleriyle ilgili adımlarının ekonomi üzerindeki etkilerinin henüz sınırlı kaldığını gösteriyor. Başkan Trump, 2 Nisan’da finansal piyasaları sarsan açıklamasında ABD ithalatına yüzde 10 evrensel vergi uygulayacağını ve haksız ticaret yaptığını iddia ettiği ülkelere ek gümrük vergileri getirdiğini duyurmuştu.