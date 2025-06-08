ABD ve Çin Londra’da masaya oturuyor: Piyasaları etkileyecek görüşme yarın!

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç üst düzey danışmanı küresel piyasalarda endişeye yol açan ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığını çözmek amacıyla pazartesi günü Londra’da Çinli yetkililerle görüşecek.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmelerde ABD’yi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in temsil edeceğini belirtti. Ancak paylaşımda başka ayrıntıya yer verilmedi.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı ise cumartesi günü yaptığı duyuruda, Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in 8-13 Haziran tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta bulunacağını ve bu süre içinde Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasının ilk toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Trump, "Toplantı çok iyi geçecek" ifadelerini kullandı.



