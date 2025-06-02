Avrupa Birliği-ABD arasında yeni kriz: Brüksel karşı adım sinyali verdi!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Olof Gill, ABD ile tarifelere ilişkin yürütülen müzakerelerin hız kazandığını, ancak uzlaşı sağlanamaması durumunda AB’nin karşı önlemleri devreye sokacağını belirtti.

Brüksel'deki günlük basın toplantısında konuşan Gill, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerini artıracağı yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“AB olarak, ABD'nin çelik tarifelerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağını duyurmasından büyük üzüntü duyuyoruz” diyen Gill, bu kararın hem küresel ekonomide belirsizliği artıracağını hem de iki kıtadaki tüketiciler ve işletmeler için maliyetleri yükselteceğini ifade etti.

TARİFE ARTIŞI MÜZAKERELERE ZARAR VERİYOR

Gill, tarife artışlarının AB ile ABD arasında sürdürülen çözüm arayışlarına zarar verdiğini, bu nedenle AB'nin müzakerelere alan açmak amacıyla bazı karşı önlemleri askıya aldığını hatırlattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin ardından ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması konusunda tarafların uzlaştığını vurgulayan Gill, teknik heyetlerin Washington’da temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic’in, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Paris’te görüşeceğini de aktardı.

AB KARŞILIKLI ÖNLEMLERE HAZIR

“Müzakerelerin dengeli bir sonuca ulaşmaması halinde AB bu son tarife artışına yanıt olarak karşı önlemler uygulamaya hazırdır” diyen Gill, Avrupa Komisyonu'nun, Birliğin çıkarlarını korumak üzere harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Gill, alınacak tedbirlerle birlikte çalışanların, tüketicilerin ve sanayinin korunmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mayıs’ta çelik ithalatında uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını açıklamıştı. Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi getiren kararları imzalamış, bu düzenlemeler 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti.