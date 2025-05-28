Avrupa Birliği’nden ABD’ye kritik açıklama: ‘Euro doların alternatifi olacak’

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın "Euro'nun doların alternatifi olabileceğine" yönelik sözleri, Euro’nun bu alandaki potansiyelini yeniden tartışmaya açtı.

KÜRESEL DENGELER SARSILIYOR

Lagarde, mevcut dünya düzeninin köklü bir şekilde değişmekte olduğunu vurguladı. Artan korumacılığın etkisiyle Euro’nun daha etkin bir pozisyon üstlenmesi için fırsatlar doğduğunu ifade etti.

DOLARIN HÂKİMİYETİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ

Çok taraflı işbirliklerinin yerini ikili ilişkilerin ve güç oyunlarının aldığını belirten Lagarde, küresel finans sisteminin temel taşı olan ABD dolarının baskın konumunun bile artık sorgulandığını dile getirdi.

UZMANLARA GÖRE POTANSİYEL VAR AMA KOŞULLAR ZOR

Ekonomistler, Euro’nun dolar karşısında alternatif haline gelebileceğini belirtiyor. Ancak bunun için Euro Bölgesi ülkeleri arasında güçlü bir siyasi ve mali birlik tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

MALİ BİRLİK EKSİKLİĞİ EN BÜYÜK ENGEL OLARAK GÖSTERİLİYOR

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, Lagarde’ın ifadelerinin Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in seçim sonrası yaptığı bağımsızlık çağrısıyla örtüştüğünü belirtti.

Foley, "Euro Bölgesi'ndeki mali birliğin eksikliği ve ABD sermaye piyasalarının derinliği, Euro'nun küresel rezerv para birimi olarak doların yerini almasının önündeki önemli kısıtlamalar olarak kalmaya devam ediyor" dedi. Bununla birlikte, Euro ve yuan gibi para birimlerinin doların etkisini azaltma potansiyeli taşıdığını da aktardı.

EURO CİNSİNDEN TİCARET ÖN PLANA ÇIKACAK

Foley, "Lagarde'ın, Euro Bölgesi'nin bundan sonra daha fazla ticaretin Euro üzerinden yapılması yönünde baskı yapacağı şeklindeki açıklamaları dolara olan bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir adım" sözleriyle dikkat çekti.

YAPISAL SORUNLAR ÖNE ÇIKIYOR

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman da, "Euro kesinlikle dolara alternatif olma potansiyeline sahip ancak değişiklikler yapılması gerekecek" değerlendirmesini yaptı.

Chapman, ABD’nin daha bütüncül ve likit borç piyasasına sahip olması nedeniyle tercih edildiğini, buna karşın Euro Bölgesi’nin parçalı yapısı ve farklı ülke riskleri sebebiyle yatırımcı güveni açısından geri kaldığını ifade etti.

EURO'NUN ALTERNATİF OLABİLMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Chapman, "Euro'nun gerçek bir dolar alternatifi haline gelmesi için daha fazla ortak borçlanma ve AB düzeyinde borçlanma, daha fazla entegre sermaye piyasaları ve daha fazla euro cinsinden ticaret gerekiyor" yorumunu yaptı.