Avrupa'da enflasyon sabit kaldı: Gözler AMB kararlarında

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ile Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 2,2 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyede kaldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise nisan ayında aylık bazda yüzde 0,6 oranında yükseldi. Bölgede çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.

AMB HEDEFİNİN ÜZERİNDE KALDI

Böylece Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) belirlediği yüzde 2’lik hedefin üzerinde kalmaya devam etti.

Nisanda Euro Bölgesi’ndeki enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 1,8 ile hizmetler sektöründe yaşandı. Bunu yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün, yüzde 0,15 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünlerinde yüzde 0,35’lik düşüş görüldü.

AB GENELİNDE DÜŞÜŞ

Avrupa Birliği genelinde ise martta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2,4’e geriledi. Aylık bazda TÜFE artışı ise yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçti.

AB uyumlu verilere göre, nisanda yıllık enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler arasında yüzde 4,9 ile Romanya, yüzde 4,4 ile Estonya, yüzde 4,2 ile Macaristan ve yüzde 4,1 ile Hollanda öne çıktı.

BÜYÜK EKONOMİLERDE ENFLASYON DENGELİ

Almanya ve İspanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,2, İtalya’da yüzde 2, Fransa’da ise yüzde 0,9 olarak ölçüldü.