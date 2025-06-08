Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması!

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, son faiz artışıyla birlikte AMB’nin orta vadeli enflasyon hedefini yakalamaya hazırlandığını açıkladı.

Lagarde, Monaco Info televizyonunda yaptığı açıklamada, "Gerçekten iyi bir konuma ulaştığımızı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

AMB Başkanı, son kararın "iyi ayarlanmış" olduğunu vurguladı.

Son bir yılda yapılan 8 faiz indirimi ve toplam 200 baz puanlık gevşemenin ardından Lagarde, AMB’nin artık, en azından ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliklerle başa çıkmak için "iyi bir konumda" olduğunu söyledi.