Çin ve ABD ticarette anlaştı mı? Yeni dönemin kapıları açılıyor!

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Çin ile Cenevre’de sağlanan ticaret mutabakatının uygulanmasına yönelik bir "çerçeve" üzerinde anlaşıldığını açıkladı.

Lutnick, Çinli yetkililerle Londra’da iki gün süren ticaret görüşmelerinin ardından basına bilgi verdi. Cenevre’de varılan mutabakatın hayata geçirilmesi için bir "çerçeve" oluşturduklarını belirten Lutnick, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi bir çerçeve için el sıkıştı. Başkan Trump’ın onayıyla bu çerçeveyi uygulamaya başlayacağız ve Çinliler Başkan Şi’nin onayını alacak" dedi.

ÇİN İLE TİCARETTE ÖNEMLİ İLERLEME

Çin tarafı da, ABD ile artan tarife gerilimini çözmek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, tarafların son iki günde samimi ve yapıcı temaslar kurduğunu ve sorunların çözümünde ilerleme sağlandığını söyledi.

İKİ GÜN SÜREN KRİTİK GÖRÜŞMELER

İki gün süren görüşmelerde Çin’i Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD’yi ise Ticaret Bakanı Lutnick, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil etti.

TİCARET GERİLİMİNİN ARKA PLANINDA NELER VAR?

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, karşılıklı tarife artırımlarıyla tırmanmıştı. ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar yükseltirken, Çin de ABD’den ithal edilen ürünlere yüzde 125 oranında ek gümrük tarifesi getirmişti.

Ticaret geriliminin artması üzerine taraflar geçen ay Cenevre’de bir araya gelmiş ve karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle düşürme kararı almıştı. Ancak Trump, 30 Mayıs’ta Çin’i anlaşmanın önemli maddelerini ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi ile bu konuyu görüşeceğini belirtmişti.

Washington yönetimi ayrıca, Çin’in nadir metaller ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürerek, yapay zeka çiplerinin ihracatına kısıtlama getirdi, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin’e satışını durdurdu ve Çin Komünist Partisi ile bağlantılı kritik alanlarda çalışan Çinli öğrencilerin vizelerini iptal edeceğini açıkladı.

LİDERLERİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 Haziran’da ticaret geriliminin ardından ilk kez telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke heyetlerinin Cenevre’de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırıldı.