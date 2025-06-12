Donald Trump'tan 150 ülkeye tarife mektubu: Ticaret savaşlarında yeni sayfa!

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da birçok ülkeye yönelik duyurduğu tarifelerin ardından başlayan ticaret savaşları küresel düzeyde sürerken, dünya genelinde gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, önümüzdeki iki-üç hafta içerisinde Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent aracılığıyla yaklaşık 150 ülkeye "tarife mektubu" gönderileceğini açıkladı.

MEKTUPLAR NET VE BAĞLAYICI MESAJLAR İÇERECEK

Gönderilecek mektupların her ülkeye özel olarak hazırlandığı ve ülkeden ülkeye değişen tarife oranlarını net şekilde belirteceği ifade ediliyor. Mektupların pazarlığa açık değil, doğrudan dayatma içeren ve zaman baskısıyla iletilen belgeler olması bekleniyor. Öte yandan Çin ve Birleşik Krallık ile çerçeve anlaşmalar yapılırken; Japonya, Güney Kore, Avrupa Birliği ve Vietnam gibi ülkelerle ise ya ön görüşmeler devam ediyor ya da mektupların ardından doğrudan tarifeye geçilmesi öngörülüyor.

TRUMP SÜRECİ HIZLANDIRMAK İSTİYOR

Trump'ın bu hamlesiyle uzun süren ticaret pazarlıklarını sınırlandırmak ve hızlı sonuç almak hedefleniyor. ABD yönetimi, bu mektuplarla ülkelerin net bir pozisyon belirlemesini, anlaşma ya da tarife uygulamalarına geçilmesini sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda 8 Temmuz’da sona erecek olan mevcut yüzde 10’luk "karşılıklı tarife" uygulamasıyla paralel biçimde yürütülen bu süreç, yeni dönemin çerçevesini çizecek.

MEKTUPLARIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Her ülkeye özel olarak hazırlanacak mektupların, "al ya da bırak" anlayışıyla sunulacağı ve tarifelere ilişkin kesin yüzde oranlarının da net biçimde yazılacağı öğrenildi.

TARİFE ORANLARI ÜLKE BAZINDA SIRALANDI