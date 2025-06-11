Donald Trump'tan Fed'e faiz baskısı: İndirimi işaret etti!

Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, ABD’de tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 0,1 artış göstererek yıllık enflasyon oranını yüzde 2,4 seviyesine çıkardı. Ekonomistler ise yüzde 0,2’lik aylık artış ve yüzde 2,4 yıllık enflasyon bekliyordu. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise yüzde 0,1 artarak yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

TRUMP FAİZ İNDİRİMİ BASKISINI YİNELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kendi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası Fed'e yönelik 'faiz indirme' baskısını yineledi.

Trump'ın Paylaşımı şu şekilde:

"TÜFE az önce açıklandı. Harika rakamlar! Fed faizi tam 1 puan düşürmeli. Bu sayede vadesi gelen borçlara çok daha az faiz ödenir. Çok önemli!"



