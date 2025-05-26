Donald Trump'tan yeni gümrük vergisinde de geri adım: '1 Haziran’dan itibaren...'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Von der Leyen'in 1 Haziran olarak belirlenen yüzde 50’lik vergi için ek süre talebinde bulunduğunu aktaran Trump, bu talep üzerine son tarihi 9 Temmuz 2025’e ertelediğini bildirdi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ HIZLANACAK

Trump, AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin hızla başlayacağını belirten von der Leyen’e, konuya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Von der Leyen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’la iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor" dedi.

ABD’NİN AB’YE YÖNELİK EK VERGİLERİ VE GELİŞMELER

Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yürütülen ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmadığını belirterek, "Bu nedenle 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik bir vergi uygulanmasını öneriyorum. Ancak ürün ABD’de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump’ın, ticaret müzakerelerinde AB’nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret ortaklarından gelenlerle aynı "kalitede" olmadığını düşündüğünü belirterek, Birliğe yönelik son vergi açıklamalarının AB’yi "harekete geçirmesini" umduğunu dile getirmişti.

VERGİ RESTLEŞMESİ VE ERTELEME SÜRESİ

Trump, nisan başında Çin, AB ve ASEAN ülkeleri gibi ticaret ortaklarına yönelik "karşılıklı vergiler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin’in karşılık vermesiyle başlayan vergi restleşmesi sonrası Washington yönetimi, AB ve diğer ülkelere uyguladığı ek vergileri 90 gün ertelemişti. Bu erteleme süresi ise 9 Temmuz’da sona erecek.