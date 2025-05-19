İki dev şirkete Donald Trump darbesi: Hisseleri sert düştü!

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Apple ile yapılan potansiyel anlaşmaya yönelik eleştirilerinin ardından sert bir düşüş yaşadı.

Beyaz Saray'ın Apple ile Çinli teknoloji şirketi arasındaki olası iş birliğine dair kaygılarını dile getirmesinin ardından Alibaba hisseleri, bugün Hong Kong borsasında yüzde 4,8 değer kaybetti ve Hang Seng China Enterprises Endeksi'ndeki düşüşü başlattı.

New York Times’ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray ve Kongre yetkilileri son aylarda Apple’ın Çin'deki iPhone modellerinde Alibaba’nın yapay zekâ teknolojisini kullanma planını yakından inceliyor. Haberde, Apple, Beyaz Saray ve Alibaba'nın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Şubat ayında Alibaba Başkanı Joseph Tsai, Apple’ın iPhone’larda şirketin yapay zekâ teknolojisini kullanacağını duyurmuş ve bu açıklama o dönem hisse senedinin hızlı yükselmesini sağlamıştı. Son yaşanan düşüşe rağmen, Alibaba hisseleri yıl başından beri önceki kazanımlarının etkisiyle yüzde 40’ın üzerinde değer kazanmış durumda.

ALİBABA VE APPLE’A YÖNELİK YENİ DARBE

Öte yandan, bu gelişme, son çeyrekte beklentilerin altında kalan gelir açıklaması sonrası birkaç seanstan beri değer kaybeden Alibaba için ek bir darbe anlamına geliyor.

Şirketin performansı, DeepSeek tabanlı yapay zekâ teknolojisinin önde gelen oyuncularından biri olması sebebiyle yatırımcılar arasında büyük beklenti yaratmıştı.

UZMANLAR ANLAŞMA İPTALİNE KARŞI UYARIYOR

Uzmanlar, olası bir anlaşma iptali veya gecikmesi durumunda asıl kaybın Apple tarafından yaşanabileceğini belirtiyor. Zira Çin, Apple için ABD’den sonra en büyük pazar konumunda.

Apple’ın Çin’deki satışları, 29 Mart’ta sona eren çeyrekte yüzde 2,3 azalmış ve şirket, Xiaomi ile Huawei gibi yerel rakiplerle rekabette zorlanıyor.