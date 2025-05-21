İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti: Olası saldırı piyasalarda tedirginlik yaratıyor

Küresel petrol fiyatları, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir hava saldırısına hazırlandığı iddialarının ardından salı gecesi yükseldi.

CNN'in ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikan istihbaratı İsrail’in mühimmat sevkiyatları ve hava tatbikatları gibi çeşitli hazırlıklar yaptığını tespit etti.

Haberde, İsrail’in henüz saldırı kararı almadığı, nihai kararın ise hükümetin Donald Trump yönetiminin İran’la nükleer müzakerelerdeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerine bağlı olabileceği vurgulandı.

Saldırı söylentileri, petrol arzında kesintiler yaşanacağı beklentisini güçlendirerek fiyatların yükselmesini destekliyor.

Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri gece saatlerinde yüzde 3,5’e kadar artış göstererek varil fiyatı 64 doların üzerine çıktı. Sonrasında kazançlarının bir kısmını kaybederek 62,9 dolara geriledi. Brent petrol ise yüzde 1,1 yükselerek 66 dolar seviyesini aştı.

İRAN DÜNYANIN ÖNDE GELEN PETROL ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Uzmanlar, İsrail’in olası saldırısının Ortadoğu’da yeni bir çatışma dalgası başlatabileceği ve küresel petrol arzını tehdit edebileceğine dikkat çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, İran günlük 3,3 milyon varil petrol üretimiyle, Suudi Arabistan ve Irak’tan sonra OPEC’in üçüncü büyük üreticisi konumunda.

Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki karşılıklı tarifelerin önceki seviyelere göre düşük olsa da devam etmesi, küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği ve bunun büyüme ile enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişelerini artırıyor. Bu durumun piyasa oyuncularının talep iştahını düşürerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.