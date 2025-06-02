Japonya'dan ABD'ye sert tarife çıkışı: Müzakere edilmeyecek

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, ülkesinin ABD ile gümrük tarifeleri konusunda müzakerelere girmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, Japonya’nın Baş Tarife Müzakerecisi ve Ekonomik Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa ile ABD’li yetkililer arasında gerçekleşen son görüşmelerin ardından geldi.

SON GÖRÜŞMELER VE TARİFE TALEPLERİ

Bakan Akazawa, geçtiğimiz hafta Washington’da ABD Hazine Bakanı ve Ticaret Bakanı ile yaptığı görüşmelerde özellikle Donald Trump yönetiminin uyguladığı tarife tedbirlerinin gözden geçirilmesi talebinde bulundu. Ancak ABD tarafı, bu konuda herhangi bir garanti vermedi.

BAŞBAKAN İŞİBA’NIN TALİMATI VE EKONOMİDEKİ ETKİLER

Başbakan İşiba, Bakan Akazawa’dan aldığı brifing sonrası müzakerelerde ulusal çıkarların korunmasını önceliklendirmesini istedi. Bununla birlikte, Bakan Akazawa toplantı sonrası yaptığı açıklamada, özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere Japon ekonomisinin mevcut gümrük vergilerinden dolayı zarar gördüğünü ifade etti.

JAPONYA’NIN MÜZAKERE KARARI VE GELECEK STRATEJİSİ

Bakan Akazawa, Japonya’nın artık ABD ile gümrük tarifeleri konusunda yeni müzakerelere girmeyeceğini doğrularken, ABD’nin ileride açıklayacağı önlemleri yakından takip edeceklerini söyledi. Ayrıca, taraflar arasında ortak bir zemin bulunması ve ABD’nin tutumunun analiz edilmesi konusundaki kararlılığı vurguladı.

ABD’NİN TARİFE POLİTİKASI VE ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ

ABD’nin gümrük tarifeleri konusunda müzakere etmeme kararı, Başkan Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüksek vergiler getireceğini duyurmasının ardından geldi. Bu konu son görüşmelerde ele alınmadı ve ABD, artan tarifelerin ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konduğunu açıkladı.

MÜZAKERELERİN GELECEĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLER

Japonya ve ABD arasında devam eden görüşmelerin beşinci turunun ardından, Haziran ortasında Kanada’da yapılacak Yedi Grup zirvesinde Başbakan İşiba ile Başkan Trump’ın bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak müzakerelerin sonucu belirsizliğini koruyor ve iki ülke karşılıklı çıkarlar doğrultusunda anlaşma sağlamada zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.