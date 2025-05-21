O ülke de Euro'ya geçiyor: Süreç hızlanıyor!

Bulgaristan Merkez Bankası, ülkenin 1 Ocak 2026 itibarıyla ulusal para birimi levadan Euro’ya geçmeye hazır olduğunu açıkladı. Başkan Dimitar Radev, enflasyon kriterinin karşılandığını belirtirken, geçiş sürecindeki son kararın Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu’nda olduğunu vurguladı.

GEÇİŞ ŞARTLARI TAMAMLANDI

Merkez Bankası Başkanı Radev, yaptığı açıklamada “Ülkemiz, Euro’ya geçmek üzere gerekli ön koşulların tamamını yerine getirdi. Hedefimiz 1 Ocak’tan itibaren Euro’ya geçmektir” dedi. Radev, hazır olduklarını belirtirken kararın Avrupa kurumlarının onayına bağlı olduğunu söyledi.

ENFLASYON KRİTERİ KARŞILANDI

Euro’ya geçiş için önemli kriterlerden biri olan enflasyonda Bulgaristan’ın gereğini yaptığını aktaran Radev, nisana kadar yıllık ortalama enflasyonun yüzde 2,7 seviyesinde olduğunu belirtti.

YURTTAŞLARIN MEVDUATI GÜVENDE

Radev, Euro’ya geçişle yurttaşların mevduat hesaplarındaki paralarının azalmayacağını söyledi. “Yıllar önce Euro’ya katılan ülkelerde yurttaşların gelirlerinde yüzde 10-15 artış kaydedildi ve yaşam standartları yükseldi.” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ÇEKİŞMELER DEVAM EDİYOR

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin levadan Euro’ya geçişinin referanduma sunulmasını önermişti ancak Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova bunun yasalara aykırı olduğunu belirterek bu talebin gündeme alınmasını reddetti.