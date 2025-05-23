Trump’tan Avrupa Birliği’ne vergi tehdidi: Altın yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere 1 Haziran itibarıyla yüzde 50 oranında doğrudan bir gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ VERGİ TEKLİFİ

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne yönelik ticaret politikalarında sert bir çıkış yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin ticari tutumlarını eleştirerek, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren AB menşeli ürünlere yüzde 50 oranında doğrudan gümrük vergisi uygulanması teklifinde bulundu.

ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Trump'ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi önerisinin ardından altının ons fiyatı 3 bin 320 dolardan başlayarak 3 bin 350 dolara kadar yükseldi. İç piyasada ise gram altın, güne 4 bin 164 TL seviyesinden başlayıp 4 bin 205 TL’ye çıktı. Gün içinde artışını sürdüren gram altın yaklaşık 40 TL değer kazandı.

'AB, ABD’Yİ SÖMÜRMEK İÇİN KURULDU'

Trump, Avrupa Birliği’nin “ticarette ABD’yi sömürmek amacıyla kurulduğunu” öne sürerek, iki taraf arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. Açıklamasında, “AB’nin ticaret bariyerleri, KDV uygulamaları, mantıksız şirket cezaları, parasal ve parasal olmayan engelleri ve Amerikan şirketlerine karşı açılan haksız davalar, ABD’nin yıllık 250 milyar doları aşan bir ticaret açığı vermesine neden oluyor. Bu kabul edilemez” sözlerine yer verdi.

Trump, önerdiği yüzde 50’lik gümrük vergisinin yalnızca Avrupa’da üretilen mallar için geçerli olacağını, ABD’de üretilenlerin bu vergiden muaf tutulacağını da belirtti. Bu açıklama, ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir gerilim sürecine işaret ediyor.