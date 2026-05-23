1934 Dünya Kupası: Mussolini'nin gövde gösterisi ve futbolun karanlık yüzü

"Eskiden futbol ne kadar güzeldi, şimdi çok kirlendi" eleştirisi futbolseverler arasında sıkça dile getirilen bir konudur. Ancak Cumhuriyet Podcast'in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin, futbolun masumiyetini çok daha erken yıllarda, 1934 Dünya Kupası'nda kaybettiğini gözler önüne seriyor. İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu turnuva, faşist lider Benito Mussolini'nin gövde gösterisine sahne olurken, spor tarihinin en tartışmalı organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

İşte "Mussolini Kupası" olarak da anılan 1934 Dünya Kupası'nın öne çıkan tarihi detayları:

Mussolini’nin Propaganda Sahnesi

1934 Dünya Kupası, İtalyan faşist iktidarı için sportif bir organizasyondan çok daha fazlasıydı. Turnuvayı ülkesine getirmek için yoğun bir diplomatik çaba harcayan Mussolini, organizasyonun yaratacağı tüm maddi zararları karşılamayı taahhüt ederek FIFA'yı ikna etti. Bu hamle, kupayı faşist rejimin gücünü dünyaya göstermek için eşsiz bir vitrin haline getirdi.

Şampiyonun Sahaya Çıkmadığı Tek Turnuva

Turnuvanın en ilginç olaylarından biri, 1930'un ilk Dünya Kupası şampiyonu Uruguay'ın İtalya'daki organizasyonu boykot etmesiydi. Uruguay, 1930'da kendi evlerinde düzenlenen kupaya Avrupa'dan yalnızca dört ülkenin katılmasını gerekçe göstererek İtalya'ya gitmeyi reddetti. Böylece Uruguay, kupa tarihinde unvanını korumak için sahaya çıkmayan tek şampiyon oldu.

‘Oriundi’ Sistemi ile Gelen Başarı

İtalya, kadrosunu güçlendirmek için günümüzde bile tartışma yaratacak bir yönteme başvurdu. Güney Amerika'da, özellikle Arjantin'de forma giyen İtalyan kökenli yıldız futbolcular (Orsi, Monti vb.), "Oriundi" adı verilen bir kan bağı sistemiyle İtalyan vatandaşı yapıldı. Bu devşirme yıldızlar, İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında kilit rol oynadı.

Skandallarla Dolu Bir Yarı Final

Turnuvanın en dikkat çeken takımlarından biri olan ve "Wunderteam" (Harika Takım) olarak anılan Avusturya, yarı finalde ev sahibi İtalya ile eşleşti. Dönemin en büyük yıldızlarından Matthias Sindelar'ın sürüklediği Avusturya, tartışmalı hakem kararlarıyla İtalya'ya elendi. Maçtan bir gece önce karşılaşmanın hakeminin Mussolini ile akşam yemeği yediği iddiaları, turnuvanın üzerindeki şaibe bulutlarını daha da koyulaştırdı.

Resmi Olmayan Final: Highbury Savaşı

Dönemin futbol devi İngiltere, "Kibirden dolayı" turnuvaya katılmayı reddetmişti. Ancak İtalya'nın şampiyon olmasının ardından, "Gerçek şampiyonun kim olduğunu göstermek" amacıyla İtalyanları Londra'ya davet ettiler. Arsenal'in eski stadyumu Highbury'de oynanan ve aşırı sertliği nedeniyle "Highbury Savaşı" olarak tarihe geçen bu efsanevi maçı İngiltere 3-2 kazandı.

10 Haziran 1934'te İtalya ile Çekoslovakya arasında oynanan ve uzatmalarda İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren nefes kesen finalin hikayesini ve turnuvanın tüm perde arkasını dinlemek için Cumhuriyet Podcast'in yeni bölümünü kaçırmayın.