1966 İngiltere Dünya Kupası: Çalınan kupa, Afrika boykotu ve tartışmalı final

Cumhuriyet Podcast'in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin, 1966 yılında İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın bilinmeyenlerini masaya yatırıyor. Kupanın çalınmasından Afrika ülkelerinin tarihi boykotuna, Kuzey Kore'nin yarattığı şoktan Geoff Hurst'ün futbol tarihine geçen tartışmalı golüne kadar 1966 Dünya Kupası'nın tüm detayları bu bölümde.

İşte 1966 Dünya Kupası'nın öne çıkan tarihi detayları:

KUPAYI KURTARAN KAHRAMAN: PİCKLES

Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala, Jules Rimet Kupası sergilendiği yerden çalındı. İngiliz polisini alarma geçiren bu olay, Pickles adındaki bir köpeğin kupayı bir parkta gazeteye sarılı halde bulmasıyla çözüldü. Bu ilginç olayın kahramanı olan kupa, ne yazık ki 1983 yılında Brezilya'da tekrar çalınacak ve bir daha bulunamayacaktı.

AFRİKA'NIN TARİHİ BOYKOTU

Bu turnuva, futbol tarihinin en büyük siyasi protestolarından birine sahne oldu. FIFA'nın Afrika kıtasına doğrudan katılım kontenjanı vermemesine tepki gösteren Afrika ülkeleri, turnuvayı boykot ederek elemelere katılmadı.

KUZEY KORE'NİN İTALYA ŞOKU

Turnuvanın en büyük sürprizini, dönemin güçlü ekiplerinden İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kuzey Kore gerçekleştirdi. Bu şok edici mağlubiyetin ardından turnuvadan elenen İtalyan futbolcular, ülkelerine dönüşlerinde taraftarların domatesli ve yumurtalı protestolarıyla karşılaştı.

WEMBLEY'DE ÇİZGİ TARTIŞMASI

İngiltere ile Batı Almanya arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan final maçı, unutulmaz anlara sahne oldu. Uzatmalara giden maçta İngiliz oyuncu Geoff Hurst'ün vuruşunda top üst direğe çarpıp çizgi üzerine düştü. Hakemin tartışmalı gol kararı vermesiyle avantajı yakalayan İngiltere, maçı 4-2 kazanarak evinde düzenlenen kupada şampiyonluğa ulaştı.