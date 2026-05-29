2026 Dünya Kupası B Grubu’nda ev sahibi Kanada’nın sınavı: İsviçre favori, Bosna Hersek ve Katar sürpriz peşinde

2026 Dünya Kupası’nda B Grubu, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada’nın sahneye çıkacağı grup olması nedeniyle ayrı bir dikkat çekiyor. Kanada’nın yanı sıra Bosna Hersek, Katar ve İsviçre’nin yer aldığı grup; ev sahibi motivasyonu, Avrupa futbolunun disiplinli temsilcileri ve Asya futbolunun yükselen rekabetiyle öne çıkıyor. B Grubu maçları 12-24 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak.

KANADA EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Turnuvanın üç ev sahibinden biri olan Kanada, B Grubu’na hem sportif hem de duygusal açıdan güçlü bir hikâyeyle giriyor. Kendi seyircisi önünde oynayacak olması, Kanada için önemli bir avantaj olarak görülürken, takımın son yıllarda yükselen futbol ivmesini Dünya Kupası sahnesine taşıyıp taşıyamayacağı merak ediliyor.

Kanada, gruptaki ilk maçında 12 Haziran’da Bosna Hersek ile Toronto’da karşılaşacak. Ardından Katar ve İsviçre maçlarıyla gruptaki kaderini belirleyecek.

İSVİÇRE GRUBUN EN DENGELİ TAKIMI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

B Grubu’nda favori olarak gösterilen ekiplerden biri İsviçre. Avrupa futbolunun istikrarlı takımlarından biri olan İsviçre, turnuva tecrübesi, disiplinli oyun yapısı ve kadro dengesiyle grubun en ciddi adaylarından biri konumunda. İsviçre’nin özellikle savunma organizasyonu ve turnuva alışkanlığı, B Grubu’nda belirleyici faktörlerden biri olabilir.

İsviçre, gruptaki ilk maçında Katar ile karşılaşacak. Ardından Bosna Hersek ve Kanada maçlarıyla son 32 turu yolunda avantaj arayacak.

BOSNA HERSEK YENİDEN İZ BIRAKMAK İSTİYOR

Bosna Hersek için 2026 Dünya Kupası, uluslararası sahnede yeniden güçlü bir iz bırakma fırsatı anlamı taşıyor. Avrupa elemelerinden gelerek grupta yer alan Bosna Hersek, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla dikkat çekiyor. Kanada karşısında oynayacağı ilk maç, takımın gruptaki hedefi açısından kritik önem taşıyacak.

Bosna Hersek’in özellikle İsviçre ve Kanada karşısında alacağı sonuçlar, gruptaki dengeleri doğrudan etkileyebilir.

KATAR İÇİN 2022 SONRASI YENİ SINAV

2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar, bu kez turnuvada daha farklı bir rol üstlenecek. Ev sahibi baskısı olmadan sahaya çıkacak Katar için B Grubu, gelişen futbol yapısını test etme fırsatı sunuyor. İsviçre karşısında oynayacağı ilk maç, Katar’ın gruptaki iddiası hakkında önemli ipuçları verecek.

Katar’ın Kanada ve Bosna Hersek karşısındaki performansı ise grubun sürpriz ihtimallerini belirleyebilir.

B GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

Kanada ev sahibi avantajını sahaya yansıtabilecek mi? İsviçre favori rolünü koruyabilecek mi? Bosna Hersek yeniden Dünya Kupası hikâyesi yazabilecek mi? Katar 2022 deneyiminin ardından daha güçlü bir oyun ortaya koyabilecek mi?