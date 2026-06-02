2026 Dünya Kupası G Grubu’nda Belçika favori: Mısır, İran ve Yeni Zelanda zorlu yarışta

2026 Dünya Kupası’nda G Grubu, farklı kıtalardan gelen dört ayrı futbol kültürünü aynı sahada buluşturacak. Avrupa futbolunun güçlü temsilcilerinden Belçika favori kimliğiyle öne çıkarken; Mısır, İran ve Yeni Zelanda üst tur yarışında grubun dengesini değiştirebilecek ekipler arasında yer alıyor.

BELÇİKA İÇİN YENİ BİR TURNUVA SINAVI

Belçika, son yıllarda dünya futbolunun en dikkat çeken takımlarından biri oldu. Güçlü kadro yapısı, hücum kalitesi ve büyük turnuva tecrübesiyle G Grubu’na favori olarak giriyor.

Ancak Belçika için bu grup yalnızca kağıt üzerindeki favoriliği sahaya yansıtma meselesi olmayacak. Mısır’ın hücum tehdidi, İran’ın disiplinli yapısı ve Yeni Zelanda’nın fiziksel direnci, Belçika’nın grup liderliği hedefini sınayabilir.

MISIR, SALAH LİDERLİĞİNDE SAHNEYE ÇIKIYOR

Mısır, G Grubu’nun en dikkat çekici hikâyelerinden birini taşıyor. Afrika futbolunun köklü ekiplerinden biri olan Mısır, yıldız oyuncularıyla turnuvada iz bırakmak isteyecek.

Belçika karşısındaki mücadele, Mısır’ın gruptaki iddiası açısından kritik olacak. İran ve Yeni Zelanda maçları ise takımın son 32 turu hedefinde belirleyici rol oynayabilir.

İRAN DİSİPLİNLİ OYUNUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

İran, Dünya Kupası tecrübesi olan ve özellikle savunma disipliniyle öne çıkan takımlardan biri. Asya futbolunun güçlü temsilcilerinden İran için G Grubu, dengeli ve dikkatli oynanması gereken bir yolculuk olacak.

İran’ın Mısır ve Yeni Zelanda karşısında alacağı sonuçlar, grubun orta sıralarındaki yarışın kaderini belirleyebilir. Belçika karşısındaki performansı ise takımın turnuvadaki seviyesini gösterecek önemli sınavlardan biri olacak.

YENİ ZELANDA İÇİN BÜYÜK VİTRİN

Yeni Zelanda, G Grubu’na turnuvanın mücadeleci ve dirençli ekiplerinden biri olarak geliyor. Okyanusya temsilcisi için 2026 Dünya Kupası, dünya futbol sahnesinde kendini gösterme açısından büyük bir fırsat anlamı taşıyor.

Yeni Zelanda’nın özellikle İran ve Mısır maçlarında ortaya koyacağı performans, grubun sürpriz ihtimallerini artırabilir. Belçika karşılaşması ise takımın en zorlu sınavlarından biri olacak.

G GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

Belçika favori rolünü sahaya yansıtabilecek mi? Mısır, yıldızlarının etkisiyle grupta fark yaratabilir mi? İran disiplinli oyunuyla üst tur yarışına ortak olabilir mi? Yeni Zelanda, grubun sürpriz hikâyesini yazabilir mi?