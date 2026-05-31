2026 Dünya Kupası C Grubu’nda Brezilya favori, Fas yeniden tarih peşinde: İskoçya ve Haiti sahneye çıkıyor

2026 Dünya Kupası’nda C Grubu, turnuvanın en dikkat çekici futbol hikâyelerinden bazılarını bir araya getiriyor. FIFA’nın grup bilgilerine göre Brezilya; Fas, Haiti ve İskoçya ile aynı grupta yer alıyor. Grup maçları 13-24 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak.

BREZİLYA İÇİN HEDEF YİNE ZİRVE

Dünya Kupası tarihinin en büyük markalarından biri olan Brezilya, C Grubu’na doğal favorilerden biri olarak giriyor. Yıldız oyuncuları, hücum gücü ve turnuva geleneğiyle öne çıkan Brezilya için bu grup, şampiyonluk yolculuğunun ilk sınavı olacak.

Brezilya cephesinde en çok merak edilen konulardan biri de Neymar’ın durumu. Reuters’ın haberine göre Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sürecindeki Neymar’ın Dünya Kupası’na yetişeceği konusunda iyimser konuştu. Brezilya, C Grubu’nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.

FAS, 2022’NİN ARDINDAN YENİ BİR YÜRÜYÜŞ ARIYOR

Fas, 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek yalnızca Afrika futbolu için değil, turnuva tarihi için de unutulmaz bir başarıya imza atmıştı. 2026’da ise Fas’ın önündeki en büyük soru şu olacak: Bu başarı kalıcı bir futbol kimliğine dönüşebilecek mi?

C Grubu’nda Brezilya karşısında alınacak sonuç, Fas’ın grup liderliği iddiasını doğrudan etkileyebilir. İskoçya ve Haiti maçları ise Fas’ın son 32 turuna uzanma hedefi açısından belirleyici olacak.

İSKOÇYA UZUN ARADAN SONRA DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

İskoçya için 2026 Dünya Kupası, uzun bir bekleyişin ardından gelen büyük bir geri dönüş anlamı taşıyor. Reuters’ın haberine göre İskoçya, 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek ve C Grubu’ndaki ilk maçına Haiti karşısında çıkacak.

Ancak İskoçya turnuva öncesi önemli bir kayıp yaşadı. Orta saha oyuncusu Billy Gilmour’un diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’nı kaçıracağı açıklandı. Bu eksik, İskoçya’nın özellikle orta saha dengesi ve oyun planı açısından önemli bir başlık olacak.

HAİTİ İÇİN DUYGUSU YÜKSEK BİR DÜNYA KUPASI HİKÂYESİ

Haiti, C Grubu’nun en özel hikâyelerinden birini taşıyor. Turnuvanın güçlü favorilerinden Brezilya, son dönemin yükselen takımlarından Fas ve geri dönüş heyecanı yaşayan İskoçya ile aynı grupta yer alan Haiti için 2026 Dünya Kupası, yalnızca sportif bir mücadele değil, aynı zamanda ülke futbolu adına büyük bir vitrin olacak.

Haiti’nin özellikle İskoçya ile oynayacağı ilk maç, gruptaki dengeler açısından kritik önem taşıyor. Bu karşılaşmadan alınacak puan ya da puanlar, Haiti’nin turnuvadaki hikâyesinin yönünü belirleyebilir.

C GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

Brezilya favori rolünü sahaya yansıtabilecek mi? Fas, 2022’deki tarihi başarının ardından yeni bir Dünya Kupası yürüyüşü başlatabilecek mi? İskoçya uzun aradan sonra turnuvaya güçlü bir dönüş yapabilecek mi? Haiti, grubun sürpriz hikâyesine dönüşebilir mi?