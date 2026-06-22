4 gollü maçta kazanan yok: Yeşil Burun Adaları'ndan Uruguay karşısında bir sürpriz daha

2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci haftasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaştı.

Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Cabral, ve Iğdır FK oyuncusu Ryan Mendes mücadeleye Yeşil Burun Adaları ilk 11'inde başladı.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 21. dakikasında Kevin Pina, yaklaşık 30 metrelik mesafeden kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi. Afrika temsilcisi öne geçti.

Uruguay, 44'te Maxi Araujo'nun kaydettiği kafa golüyle eşitliği sağladı.

45+6'da Agustin Canobbio, Marcelo Bielsa'nın ekibini öne geçirdi.

İlk yarı Uruguay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Uruguay'da Muslera'nın boşa çıktığı pozisyonda Helio Varela fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Başakşehirli Nuno da Costa, 59'da Tavares yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay ile Yeşil Burun Adaları'nı 2-2 berabere kaldı.

Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2 puana yükseldi.

Bielsa'nın ekibi grup aşamasının son haftasında İspanya ile karşılaşacak. Pedro Brito'nun öğrencilerinin rakibi ise Suudi Arabistan'a rakip olacak.

Gruptaki diğer maçta İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etmişti.

YEŞİL BURUN ADALARI İLK GOLÜNÜ ATTI

Kevin Pina'nın 21. dakikada attığı şık frikik Yeşil Burun Adalarının turnuva tarihindeki ilk golü oldu.

Dünya Kupası'nda ilk kez yer alan Afrika ülkesi ilk maçında İspanya ile golsüz berabere kalmıştı.

MUSLERA, TAFFAREL'İ YAKALADI

Fernando Muslera, Uruguay formasıyla Dünya Kupası'ndaki 18. maçına çıktı.

40 yaşındaki file bekçisi Claudio Taffarel'i yakaladı ve turnuva tarihinde en fazla forma giyen Güney Amerikalı kaleci ünvanına ortak oldu.

URUGUAY, AFRİKA EKİPLERİNE KAYBETMİYOR

Uruguay, Dünya Kupası’nda Afrika takımlarına karşı oynadığı altı maçta mağlup olmadı (3 galibiyet, 3 beraberlik).

Yeşil Burun Adaları, Gana (iki kez), Senegal, Güney Afrika ve Mısır’ın ardından Uruguay’ın turnuvada karşılaştığı beşinci Afrika ülkesi oldu.

Uruguay, Dünya Kupası grup aşamasında oynadığı son 10 maçın yalnızca birini kaybetti (6 galibiyet, 3 beraberlik).

Bu yenilgi, 2022’de Portekiz karşısında alınan 2-0’lık sonuçtu.