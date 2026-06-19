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A Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi: Meksika, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi

A Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi: Meksika, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi

19.06.2026 06:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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A Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi: Meksika, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi

2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Meksika bu sonucun ardından A Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyerek son 32 turuna yükselen ilk takım oldu.

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2026 Dünya Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore ile karşı karşıya geldi..

Akron Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

50. dakikada Luis Romo, Güney Kore kalecisi Seung-Gyu'nun hatasını değerlendirdi ve Meksika'yı 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanı 6'ya yükselen Javier Aguirre yönetimindeki Meksika, grupta liderliğini ve son 32'ye yükselmeyi garantiledi.

El Tri, turnuvadaki diğer sonuçlara göre C, E, F, H ya da I grubunu 3.'lükle bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. 

Hong Myung-Bo'nun öğrencileri 3 puanda kaldı.

Ev sahiplerinden Meksika grup aşamasındaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Güney Kore'nin rakibi ise Güney Afrika olacak.

MEKSİKA'NIN ASYA TEMSİLCİLERİNE KARŞI YÜZÜ GÜLÜYOR 

Meksika, Dünya Kupası tarihinde Asya temsilcilerine karşı oynadığı altı maçı da kazandı. 

Meksika, bu galibiyetlerin dördünde en az iki gol attı.

SON 32'YE YÜKSELEN İLK TAKIM OLDU

Ev sahibi Meksika, Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu. 

A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı da kazanan El Tri, son hafta öncesinde liderliği de garantileyerek son 32 turuna adını yazdırdı.

Aguirre'nin öğrencileri C, E, F, H ya da I grubunu 3.'lükle bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. 

MEKSİKA İLK KEZ 3 MAÇLIK SERİ YAPTI

Meksika, Dünya Kupası'nda oynadığı son üç maçını kazandı (2022'de üçüncü maç, 2026'da ilk maç). 

Ev sahiplerinden Meksika, turnuva tarihinde daha önce üst üste üç galibiyet alamamıştı.

İlgili Konular: #Meksika #güney kore #2026 Dünya Kupası

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