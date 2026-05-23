A Milli Takım'da flaş sakatlık: Antrenmana devam edemedi

23.05.2026 19:05:00
Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım antrenmanında sakatlandı ve idmana devam edemedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılarda dünkü idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takımla çalıştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor ve Merih Demiral ise yine idmanda yer almadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı, Ahmetcan Kaplan ise ilk bölümde takımla, daha sonra ise bireysel çalıştı.

Isınmanın ardından istasyon çalışması yapan ay-yıldızlılar, daha sonra 2 grup halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami kentinde bulunan Inter Miami Stadı'nda Venezuela'yla hazırlık maçı oynayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI

Kerem Aktürkoğlu, yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı.

İkili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem, acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti.

Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Daha sonra yürümekte güçlük çeken Kerem, tesise götürüldü.

