A Milli Takım'ın ABD galibiyeti dünya basınında: 'Türkler itibarını korudu'

2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Takımımız ve şampiyonaya 3 puanla veda etti. Türkiye - ABD maçı dünya basında da geniş yer buldu.

İşte dünya basınında Türkiye - ABD karşılaşması hakkında yapılan yorumlar:

Yahoo Sports (ABD): "ABD Milli Takımı, uzatma dakikalarında Türkiye'ye şok bir şekilde yenildi ve mükemmel grup aşaması serüvenini kaybetti."

"Uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında, çılgın bir maçın son dokunuşunda, oyuna sonradan giren Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi. Çoğunlukla kutlamalarla geçen bir geceye yıkıcı bir son."

ESPN (ABD): "ABD Milli Takımı, Türkiye'ye karşı aldığı yenilgiden ders çıkarmalı."

"Maç, hiçbir şeyin garanti olmadığını hatırlattı. Son 32 turu yaklaşırken, Amerikalılar galibiyet serisini sürdürmek için en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğinin farkında olacaklar."

ElDesmarque (İspanya): "Arda Güler uyuyan bir devi çok geç uyandırdı ve Pochettino bir uyarı aldı"

"Sonuç açısından önemsiz olan bu maç, Türkiye'nin onurunu kurtarmasına olanak sağladı. Turnuvadan elendiler ancak ev sahibi takımı yenerek galibiyet elde ettiler."

'POCHETTINO'NUN RİSKLİ HAMLESİ, TÜRKİYE'YE YENİLMESİYLE SONUÇLANDI'

The Guardian (İngiltere): "ABD, Türkiye karşısında son dakikalarda mağlup oldu ancak Dünya Kupası eleme aşamasında Bosna Hersek'i hedefliyor."

"Kaan Ayhan'ın maçın son vuruşunda attığı gol, Türkiye'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi ve felaket geçen turnuvalarına olumlu bir son verdi. Bu aynı zamanda Amerikalıların son 32 turuna (Bosna Hersek ile karşılaşacaklar) yeni sorularla girmesi anlamına geliyor."

CBS Sports (ABD): "ABD Milli Takımı'nın yedek kadrosu Türkiye karşısında karışık bir performans sergiledi"

"Pochettino kadroda dokuz değişiklik yaparken, Christian Pulisic de geçen haftaki galibiyette baldır sakatlığı nedeniyle forma giyememesinin ardından sahalara çok ihtiyaç duyulan bir dönüş yaptı."

New York Post (ABD): "ABD Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup olarak tamamladı."

"ABD'nin rüya gibi geçen Dünya Kupası serüveninde bir aksaklık yaşanması kaçınılmazdı. Kaan Ayhan'ın uzatma dakikalarının dokuzuncu dakikasında attığı golle Türkiye'nin 3-2'lik galip gelmesi ABD'yi moral bozukluğu içinde bıraktı."

Los Angeles Times (ABD): “Mauricio Pochettino'nun Dünya Kupası kadrosundaki riskli hamlesi, ABD'nin Türkiye'ye yenilmesiyle sonuçlandı”

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun dokuz kişilik rotasyonla sahaya çıkma cesur kararı, Türkiye'ye karşı 3-2'lik Dünya Kupası mağlubiyetiyle ters tepti."

'DÜNYA KUPASI'NA GALİBİYETLE VEDA ETTİ'

Blick (İsviçre): "ABD ilk kez yenildi, Türkiye, Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti."

"Maç başlamadan önce bile Türkiye'nin elendiği belliydi. En azından ev sahibi ABD'yi 3-2 yenerek Dünya Kupası finallerine bir nebze de olsa teselli edici bir son verdiler."

Bild (Almanya): "Türkiye son dakika çılgınlığı sayesinde kazandı"

"Türkiye, son grup maçında ABD'ye karşı (3-2) bu Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini son dakika mucizesi sayesinde kutladı. Eski Schalke oyuncusu Kaan Ayhan, uzatma dakikalarında (90+8) galibiyet golünü attı. Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesi ve ABD takımının grup birinciliğini elde etmesi daha önce kesinleşmişti."

UOL (Brezilya): "Türkiye, Dünya Kupası'nda 'hiçbir anlam ifade etmeyen' heyecan dolu maçta ABD'yi son dakika golüyle mağlup etti"

"Heyecan dolu beş gollü maçta Türkiye, ABD'nin Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda D Grubu üçüncü turunda ABD'yi 3-2 mağlup etti. Gruptan elenen Türkler ilk galibiyetleriyle turnuvaya veda ederken, grupta liderliği garantileyen Amerikalılar ise turnuvadaki ilk yenilgilerini yaşadı."

A Bola (Portekiz): "Türkiye, 90+8. dakikada aldığı galibiyetle Dünya Kupası'na veda ederek ABD'nin namağlup serisini bozdu."

"Dünya Kupası'nda son 32 turundan zaten elenmiş olan Türkiye, Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti . Galibiyet golü uzatma dakikalarında geldi ve zaten eleme turunu geçmiş olan ev sahibi ABD'nin grup aşamasında mükemmel bir performans sergilemesini engelledi."

Le Figaro (Fransa): "Türkiye onurunu kurtardı"

"Türkiye bir nebze de olsa gururunu kurtardı. İlk iki maçını gol atamadan kaybettikten sonra (Avustralya ve Paraguay'a karşı 62 şut denemesi), Türkler Los Angeles'ta ABD'yi geriden gelerek 3-2 mağlup etti . Kaan Ayhan, maçın son anlarında (90+8) ülkesi için teselli golünü attı, ancak bu Türkiye'yi bir üst tura taşımaya yetmedi, zira maçtan önce zaten elenmişlerdi."

RMC Sport (Fransa): "Türkler itibarını korudu, Amerikalılar ise ilk sırada kaldı"

"Turnuvadan zaten elenmiş olan Türkiye, Cuma sabahı oldukça hareketli bir maçta Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek bir nebze olsun gururunu kurtardı. Bu etkileyici zafere rağmen, Türkler Dünya Kupası'ndan elendi, Amerikalılar ise son 32 turuna yükseldi."