Sergen Yalçın'dan Vincenzo Montella'ya sert eleştiri: 'Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu?'

A Milli Takım'ın ikinci maçlar sonunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin yankıları devam ediyor.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve şu an boşta olan teknik direktör Sergen Yalçın, milli takımın yaşadığı Dünya Kupası'ndan elenmesi ile ilgili konuştu.

"MONTELLA HANGİ BAŞARIYLA MİLLİ TAKIM'A HOCA OLDU?"

Kafa Sports'a konuşan Yalçın, Montella'ya ağır eleştirilerde bulundu. Yalçın, "Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın; Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" ifadelerini kullandı.

"ORKUN MUTSUZ GELİYORDU"

A Milli Takım'da oynamaması çok tartışılan Orkun Kökçü ile ilgili konuşan Yalçın, "Ben Montella'nın çok Orkun oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan geldiğinde falan çok moralsiz geliyor. Milli takımda orada bir problemler var. Ben sana söyleyeyim" dedi.

"BIRAKIN ADAM İŞİNİ YAPSIN"

Beşiktaş ile ilgili de konuşan Yalçın, "Taraftar isterse giderim' dedim, taraftar istedi gittim. Bana yapılanları Italiano'ya yapmayın, bırakın adam işini yapsın" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş böyle nereye gidecek? Hoca değiş hoca değiş, başkan değiş hoca değiş. Hoca değiş başkan değiş... Nereye gidecek Beşiktaş böyle? Ne olabilir yani, ne beklenti içinde olacak?"

"KADROYU BİZ KURMADIK"

"Biz Beşiktaş’ta kurulu bir kadroya geldik. Kadroyu biz kurmadık. Bu kadroyla bir hedef konulamayacağını ilk toplantıda başkana da söyledim."

"BU KADRO ZATEN HEDEF GÖREMEZ"

"Ben, Beşiktaş’ta göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak göreve başladım. 2-3 senelik bir planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro, rakiplerinin %60-70 gerisinde."

"TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSE YAPAMAZ"

"Bu takım 18-19 maç kaybetmedi. Öyle ‘başarısızlık var’ falan demeyin. Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye’de hiç kimse yapamaz."

"KALLEŞLER BUNLAR!"

"Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV’ye, YouTube’a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar. Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana."

"BİR HOCA, BİR FUTBOLCUYA NİYE KAFAYI TAKSIN?"

"Cerny konusunda beni eleştiriyorlar, 'Cerny'ye kafa taktı' diyorlar. Cerny'nin 30 maç ilk 11'i var. Bir hoca futbolcuya niye kafayı taksın?"

"RAFA SILVA NE YAPMIŞ?"

"Rafa Silva konusunda beni perişan ettiler. Sonra ne oldu? Rafa Silva ne yıldızmış? Nerede oynamış, ne yapmış? Geçmişini de çok bilmiyorum."

"MUÇİ KONUSUNDA YANLIŞ YAPMADIM"

"Muçi konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Kötü oyuncu değil, Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Trabzonspor'da oynasın o zaman ama benim oyuncum değil."

"ERSİN AĞLAYARAK GELDİ"

"Ersin konusu bir vaka. Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, şampiyonluk yaşamış gencecik bir çocuğa bunlar yapılır mı? Alanya maçının devre arasında çocuk odaya geldi, ağlıyor, diyor ki bana: "Hocam ne olur beni oyundan çıkar" diye ağlıyor soyunma odasında. Dedim ki ona, 'Seni bugün oyundan çıkartırsam, futbol hayatın biter' dedim. Çıkacaksın oynayacaksın, isterse dedim 150 dakika daha bağırsınlar. Geçeceksin o kaleye Ersin. Şu an oynayacaksın. 5 tane daha gol yesen duracaksın o kalede."

"KONTRAT YAPIN DİYE YALVARDIM"

"Ersin'le kontrat yapın diye yalvardım. Ersin birinci kalecin olmasa bile ikinci kalecin olur, nereden bulacaksın onun gibi ikinci kaleci?"

"BENDEN ÖNCEKİLERE ATTINIZ MI?"

"Ben yürüyorum su geldi üstüme, şöyle bir baktım şişe geldi. Yuh yani artık. Benden öncekilere attınız mı su şişesi, yabancılara? Yok, niye? Biz normal maaş alıyoruz, tazminat almıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ben hayatımda bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Serkan Reçber ile günde 8 maç izliyorduk."