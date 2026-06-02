2.06.2026 10:40:00
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Paraguay'ın kadrosu belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takım'ın rakibi olan Paraguay, aday kadrosunu resmen açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Paraguay'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre teknik direktör Gustavo Alfaro tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Gatito Fernandez (Club Cerro Porteno), Orlando Gill (CA San Lorenzo de Almagro), Gaston Olveira (Club Olimpia)

Defans: Gustavo Gomez (SE Palmeiras), Junior Alonso (Clube Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio FBPA), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dynamo Moskova), Gustavo Velazquez (Club Cerro Porteno), Jose Canale (Club Atletico Lanus), Alexandro Maidana (Talleres de Cordoba)

Orta Saha: Miguel Almiron (Atlanta United), Kaku (Al Ain), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramon Sosa (SE Palmeiras), Diego Gomez (Brighton & Hove Albion), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matias Galarza (Atlanta United), Mauricio (SE Palmeiras)

Forvet: Antonio Sanabria (US Cremonese), Julio Enciso (RC Strasbourg Alsace), Gabriel Avalos (Club Atletico Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Kuzey Makedonya’yı 4 golle mağlup ettik: A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi farklı prova 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, Kadıköy'deki maçı 4-0 kazandı.
ABD basınından A Milli Takım değerlendirmesi: 'Sadece sayıyı tamamlamak için burada değil' Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımımız ABD'de mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmede, "24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdiler, bu büyük bir geri dönüş" denildi.
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da sakatlık 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı.