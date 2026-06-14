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A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti sürdü: 9 turnuvada 8 mağlubiyet

A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti sürdü: 9 turnuvada 8 mağlubiyet

14.06.2026 11:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti sürdü: 9 turnuvada 8 mağlubiyet

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu skorla beraber Bizim Çocuklar'ın turnuvalardaki kötü başlangıç laneti devam etti.

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2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Tarihinde daha önce katıldığı 8 turnuvanın 7'sine yenilgiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, Avustralya yenilgisiyle kötü başlangıç lanetini sürdürdü.

Milli Takımımız'ın büyük turnuvalardaki ilk maçında aldığı sonuçlar şöyle:

1954 Dünya Kupası

Almanya - Türkiye: 4-1

Euro 1996

Türkiye - Hırvatistan: 0-1

Euro 2000

Türkiye - İtalya: 1-2

2002 Dünya Kupası

Brezilya - Türkiye: 2-1

Euro 2008

Portekiz - Türkiye: 2-0

Euro 2016

Türkiye - Hırvatistan: 0-1

Euro 2020

Türkiye - İtalya: 0-3

Euro 2024

Türkiye - Gürcistan: 3-1

2026 Dünya Kupası

Avustralya - Türkiye: 2-0

İlgili Konular: #Avustralya #Dünya Kupası #A Milli Takım

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