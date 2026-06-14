A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti sürdü: 9 turnuvada 8 mağlubiyet

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.
Tarihinde daha önce katıldığı 8 turnuvanın 7'sine yenilgiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, Avustralya yenilgisiyle kötü başlangıç lanetini sürdürdü.
Milli Takımımız'ın büyük turnuvalardaki ilk maçında aldığı sonuçlar şöyle:
1954 Dünya Kupası
Almanya - Türkiye: 4-1
Euro 1996
Türkiye - Hırvatistan: 0-1
Euro 2000
Türkiye - İtalya: 1-2
2002 Dünya Kupası
Brezilya - Türkiye: 2-1
Euro 2008
Portekiz - Türkiye: 2-0
Euro 2016
Türkiye - Hırvatistan: 0-1
Euro 2020
Türkiye - İtalya: 0-3
Euro 2024
Türkiye - Gürcistan: 3-1
2026 Dünya Kupası
Avustralya - Türkiye: 2-0