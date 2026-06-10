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ABD'ye girişi engellenen FIFA hakemi Omar Abdulkadir Artan'a ülkesinde coşkulu karşılama!

ABD'ye girişi engellenen FIFA hakemi Omar Abdulkadir Artan'a ülkesinde coşkulu karşılama!

10.06.2026 13:08:00
Güncellenme:
AA
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ABD'ye girişi engellenen FIFA hakemi Omar Abdulkadir Artan'a ülkesinde coşkulu karşılama!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere gittiği ABD'ye girişi engellenen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ülkesinde coşkuyla karşılandı.
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ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ülkesinde coşkuyla karşılandı.

İstanbul üzerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na gelen Artan'ı, Spor Bakanı Mohamed Abdulkadir Ali ve Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi'nin yanı sıra Somalili taraftarlar karşıladı.

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"FIFA'YA VE SOMALİ'YE TEŞEKKÜRLER"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki hakem, "Size bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum. FIFA'ya ve Somali halkına destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan ve ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili futbol hakemi Artan, İstanbul üzerinden ülkesine döndü.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

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