Galatasaraylı Davinson Sanchez'den gelecek açıklaması!

Galatasaray'ın savunmadaki en önemli isimlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Como'nun transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı stoper, İstanbul'da mutlu olduğunu ve uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istediğini söyledi.

Galatasaray'ın YouTube kanalına konuşan Davinson Sanchez, hem saha içindeki hedeflerinden hem de ailesiyle birlikte Türkiye'deki hayatından bahsetti. Tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı camiaya kısa sürede alıştığını belirterek Galatasaray'a olan bağlılığını net ifadelerle dile getirdi.

"BURADA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'da kalma isteğini vurgulayan Sanchez, "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum" sözleriyle sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

Kolombiyalı futbolcunun bu açıklamaları, transfer dönemlerinde adı zaman zaman Avrupa kulüpleriyle anılmasına rağmen Galatasaray'daki geleceğine dair güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

TOTTENHAM'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Davinson Sanchez, Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı stoper için İngiliz ekibine 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklamıştı. Transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olan Sanchez takviyesi, kısa sürede savunma hattında karşılık buldu.

Galatasaray ile ilk etapta 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Sanchez'in kontratı daha sonra uzatıldı. Sarı-kırmızılılar, başarılı savunmacının sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu.