Cumhuriyet Gazetesi Logo
Almanya'yı eleyen Paraguay'da ulusal tatil ilan edildi!

Almanya'yı eleyen Paraguay'da ulusal tatil ilan edildi!

30.06.2026 16:00:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Almanya'yı eleyen Paraguay'da ulusal tatil ilan edildi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaştığı Almanya'yı penaltılarda eleyen Paraguay'da 30 Haziran günü ulusal tatil ilan edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından 30 Haziran gününü ulusal tatil ilan etti.

Pena, sosyal medya hesabından, 30 Haziran'ın tatil olduğunu gösteren kararnameyi ve imzaladığı anları paylaştı.

"SPORUN ÖTESİNDE ULUSAL BİR ANLAM TAŞIYOR"

Paraguay'ın Almanya'ya karşı zaferini kutlayan Pena, milli takıma "ülkeye büyük bir mutluluk yaşattığı ve milyonlarca Paraguaylıyı yeniden tek bir bayrak altında birleştirdiği" için teşekkür etti.

Pena'nın paylaştığı kararnamede de Paraguay'ın Almanya karşısındaki galibiyetinin sporun ötesinde ulusal bir anlam taşıdığı belirtilerek, bu tarihi başarının ülke genelinde kutlanabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın ulusal tatil ilan edildiği kaydedildi.

ABD'deki Boston Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükselmişti.

İlgili Konular: #Almanya #Dünya Kupası #Paraguay

İlgili Haberler

Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe itirafı: 'Çok kulüpte oynadım ama...'
Matteo Guendouzi'den Fenerbahçe itirafı: 'Çok kulüpte oynadım ama...' Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, kamp yaptıkları Topuk Yaylası'nda basın mensuplarına konuştu. Matteo Guendouzi, çok güzel bir atmosferde lige hazırlandıklarını söyledi.
Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da Julian Nagelsmann'dan gelecek açıklaması!
Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da Julian Nagelsmann'dan gelecek açıklaması! Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TFF açıklamıştı: Fenerbahçe'den yabancı kuralına sert tepki!
TFF açıklamıştı: Fenerbahçe'den yabancı kuralına sert tepki! Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'de uygulanacak yabancı futbolcu kuralı hakkındaki kararına teki gösterdi.