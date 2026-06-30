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Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da Julian Nagelsmann'dan gelecek açıklaması!

Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da Julian Nagelsmann'dan gelecek açıklaması!

30.06.2026 15:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da Julian Nagelsmann'dan gelecek açıklaması!

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya için yolun sonu erken geldi. Panzerler, son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından penaltılarla elenen Almanya'da gözler Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a çevrildi.

Büyük hayal kırıklığı yaratan elenmenin hemen sonrasında Alman kanalı MagentaTV'ye konuşan 38 yaşındaki teknik direktör, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EĞER BENİ İSTEMEZLERSE..."

Julian Nagelsmann'a, önümüzdeki günlerde Almanya Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili bir değerlendirme yapıp yapmayacağı soruldu.

Nagelsmann, bu soruya net bir cevap verdi ve kararın kendisinde olmadığını söyledi.

Alman teknik direktör, "Hayır, bu benim elimde değil. Eğer istenirse hazır bekliyorum. Eğer istenmezse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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BERTI VOGTS'UN BAŞARISI HATIRLATILDI

Programın moderatörü Johannes B. Kerner, Nagelsmann'a 1994 Dünya Kupası sonrası yaşanan süreci hatırlattı.

Kerner, Berti Vogts'un 1994'te ABD'deki Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından görevde kaldığını ve iki yıl sonra Almanya'yı Avrupa şampiyonluğuna taşıdığını belirtti.

Nagelsmann ise bu kıyaslamaya girmek istemedi.

38 yaşındaki çalıştırıcı, "Buna şimdi hiçbir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi.

"BEN DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kerner'in, geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecine kimleri dahil edeceğini sorması üzerine Nagelsmann, bir kez daha göreve devam etmek istediğini vurguladı.

Nagelsmann, "Evet, ben devam etmek istiyorum. Dediğim gibi, hazır bekliyorum, bunu az önce de söyledim. Ama evet, futbolda her şey insanın kendi elinde olmuyor" dedi.

"EĞER FEDERASYON BUNU İSTERSE..."

Almanya'da erken vedanın ardından Nagelsmann'ın görevde kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Genç teknik direktör ise bu konuda karar merciinin Alman Futbol Federasyonu olduğunu belirtti.

Nagelsmann, "Eğer federasyon bunu isterse, Avrupa Şampiyonası'na ve Uluslar Ligi'ne de çok memnuniyetle takımı hazırlarım. Eğer istemezlerse, o zaman bunu bana söylemeleri gerekiyor" sözlerini kullandı.

Almanya'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından federasyon içinde yapılacak değerlendirmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

İlgili Konular: #Almanya #Dünya Kupası #Julian Nagelsmann

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