Antrenmanda sakatlanmıştı: Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu

25.05.2026 12:43:00
Cumhuriyet Spor
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın antrenmanında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün ikili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşadı.

27 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrası dizi bandajlanırken, büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Daha sonra yürümekte güçlük çeken milli yıldız, tesise götürülmüştü.

RİSKE ATILMAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; tedavisine başlanan Kerem Aktürkoğlu, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Montella'nın milli yıldızı İstanbul etabında riske atmayacağı ve hazırlık maçında oynatmayacağı ifade edildi.

MİLLİ FUTBOLCUDAN İLK AÇIKLAMA

Sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan milli futbolcu, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" dedi.

44 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan milli futbolcu, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.

