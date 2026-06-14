Avrupa basınında Türkiye şaşkınlığı: 'Montella hayal kırıklığı yarattı'

24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda büyük hedefleri olan A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-Yıldızlıların kendisinden zayıf rakibi Avustralya'ya karşısında aldığı yenilgi Avrupa basınında da şaşkınlık yarattı.

İşte Avrupa basınındaki Türkiye-Avustralya maçı manşetleri ve haberler şöyle:

Mundo Deportivo: "Avustralya şaşırtıcı bir zafer elde etti"

"D Grubu, Avustralya'nın Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'te gerçekleştirdiği şaşırtıcı zaferle altüst oldu. Avustralya, Arda Güler'in Türkiye'sini 2-0 yenerek , art arda altıncı Dünya Kupası macerasına başladı ve ilk maçında Paraguay'ı 4-1 yenen ABD'nin ardından üçüncü sırada yer aldı."

Daily Mail: "Avustralya, dünya futbolunun şaşırttı"

"Avustralya için mükemmel bir başlangıç! Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'nin golleri onlara üç puan kazandırdı."

AS: "Arda Güler için talihsiz bir ilk maç"

"Avustralya, Türkiye karşısında büyük bir sürprize imza attı. Genç Irankunda muhteşem bir gol atarak Real Madrid oyuncusu Arda Güler'den rol çaldı."

'AVUSTRALYA'DAN ŞOKE EDEN GALİBİYET'

Bild: "Vay canına! Avustralya'dan şoke eden galibiyet"

"Avustralya, favori gösterilen Türkiye'yi 2-0 yendi. Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan bu maç, Türkiye için 24 yıl sonraki ilk Dünya Kupası maçıydı. İtalyan Vincenzo Montella'nın (51) teknik direktörlüğünü yaptığı takım, sekiz maçtır yenilgisizdi, ancak bu seri Avustralya karşısında sona erdi ve acı bir 0-2'lik mağlubiyetle sonuçlandı."

The Sun: "Avustralya büyük bir sürpriz yaptı"

"Avustralya, D Grubu'nda Türkiye'yi 2-0 yenerek ABD ile birlikte grubun zirvesine yerleşti!"

Kicker: "Türkiye için kötü başlangıç"

"Türkiye, Avustralya karşısındaki açılış maçında açık ara favoriydi, ancak sonuçta sahadan mağlup ayrıldı. Avustralya çok geride savunma yaptı ve acımasızca kontra ataklar geliştirdi. Çalhanoğlu, Güler, Yıldız ve arkadaşları ileriye dönük fikirler üretemedi."

L'Equipe: "Türkiye, Avustralya'ya karşı şok edici bir mağlubiyet aldı"

"Türkiye, 2002'deki efsanevi Dünya Kupası'ndan bu yana çıktığı ilk Dünya Kupası maçında, Pazar sabahı Vancouver'da D Grubu'nda Avustralya'nın kurduğu tuzağa düştü (0-2)."

BBC: "Etkileyici Avustralya, Türkiye'yi yendi"

"Nestory Irankunda, genç Avustralya kadrosunun Türkiye'yi mağlup ettiği maçta Avustralya'nın en genç Dünya Kupası golcüsü oldu."

'MONTELLA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI'

Tuttosport: "Montella hayal kırıklığı yarattı"

"Irankunda ve Metcalfe'nin golleri belirleyici oldu. İtalyan teknik direktör, D Grubu'nun açılış maçında ağır bir yenilgi aldı."

Corriere dello Sport: "Montella'nın şok edici ilk maçı"

"Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Irankunda ve Metcalfe'nin golleriyle 2-0 mağlup oldu."

Marca: "Avustralya, Arda'yı ateşe attı"

"Avustralya, Arda Güler'in Türkiye'sini mağlup etti. Golleri Irankunda ve Metcalfe attı."

La Gazzetta Dello Sport: "Montella'dan kötü başlangıç"

"Avustralyalılar çok savunmacı oynadılar ancak 27. dakikada Irankunda'nın muhteşem ortasıyla kontra atakta gol bulmayı başardılar. Bardakçı daha sonra direğe vurdu. Yıldız ikinci yarıda oyuna girdi, ancak Metcalfe farkı ikiye çıkardı. Montella çözüm üretemedi"