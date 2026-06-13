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Avusturya Milli Takımı'ndan Ralf Rangnick kararı

Avusturya Milli Takımı'ndan Ralf Rangnick kararı

13.06.2026 22:17:00
Güncellenme:
AA
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Avusturya Milli Takımı'ndan Ralf Rangnick kararı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Avusturya, teknik direktörü Rangnick ile sözleşme uzattı.

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Avusturya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick'in sözleşmesini 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar uzattı.

Federasyonun açıklamasında federasyon yönetim kurulunun, uzun süredir devam eden güvene dayalı görüşmelerin ardından 67 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini oy birliğiyle uzattığı kaydedildi.

Avusturya Milli Takımı'nı 2022 yılından bu yana çalıştıran Rangnick, 46 maçta 28 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, Cezayir ve Ürdün ile J Grubu'nda yer alıyor.

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