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İngiltere Milli Takım kampında hırsızlık skandalı: Takımın eşyaları çalındı, iki kişi tutuklandı

İngiltere Milli Takım kampında hırsızlık skandalı: Takımın eşyaları çalındı, iki kişi tutuklandı

13.06.2026 15:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İngiltere Milli Takım kampında hırsızlık skandalı: Takımın eşyaları çalındı, iki kişi tutuklandı

2026 Dünya Kupası'nda ilk maçı için hazırlıklarını sürdüren İngiltere Milli Takımı'nın ekipmanları çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken iki kişi tutuklandı.

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Dünya Kupası L Grubu'nda ilk maçına 17 Haziran Çarşamba günü çıkacak İngiltere Milli Takımı'nda hırsızlık şoku yaşandı. İngiltere'nin Kansas City'ye varmadan önce antrenman ekipmanlarının çalındığı bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Kansas City'deki antrenman yapacağı tesisine ekipman taşıyan araçlardan eşyalar çalındı. İngiltere Futbol Federasyonu'nun çalınan eşyaları belirlemeye çalıştığı, kayıp eşyalar arasında futbol topları ve kramponların yer aldığı belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nın bugün öğleden sonra Kansas City'ye varmasının ve ekipmanların önceden kurulup teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı. Ek olarak olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişinin tutuklandığı ifade edildi.

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak İngiltere, sonrasında sırasıyla Gana ve Panama ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #ingiltere #hırsızlık #Dünya Kupası

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