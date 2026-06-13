Rakibimiz Avustralya... Bizim Çocuklar Dünya Kupası sahnesinde!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında TSİ 07.00’de Avusturalya ile karşı karşıya gelecek. Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Palace Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela'nın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.

Ay-yıldızlılar son olarak katıldığı 2002 Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamlamış, sonrasında 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen organizasyonlarda ise yer alamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde boy gösterecek ay-yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda mücadele edecek.

3’ÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI’NDA MÜCADELE EDECEK

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3’üncü kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek. 1950, 1954 ve 2002 yıllarında organizasyonda yer almaya hak kazanan Türkiye, 1950 yılında mali sorunlar nedeniyle Brezilya’da düzenlenen turnuvada yer alamadı.

HEDEF GRUP ETABINA İYİ BAŞLAMAK

A Milli Takım, Avusturalya karşısında kazanarak gruba 3 puanla başlamak istiyor. Milliler, grubu ilk sırada tamamlayarak, sonraki turlarda kağıt üstünde daha kolay rakiplerle eşleme hedefinde. Teknik direktör Montella ve milli futbolcular da yaptıkları açıklamalarda turnuvadaki en önemli karşılaşmalarının ilk maç olduğuna dikkat çekerken, hata yapmadan ilk maçı tamamlamak istediklerinin altını çizdiler.

KENAN YILDIZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Ay-yıldızlılarda, sakatlığı nedeniyle İstanbul’dan beri takımdan ayrı çalışan milli futbolcu Kenan Yıldız, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Takımın önemli isimlerinden birisi olan genç futbolcunun maçta tedbir sebebiyle forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Vincenzon Montella da daha önce yaptığı açıklamalarda Kenan Yıldız’ın ilk maça yetişmesinin zor olduğunu dile getirmişti.