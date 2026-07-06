Belçika'dan yeni Folarin Balogun açıklaması: 'Maçın sonucu ne olursa olsun...'

Belçika Futbol Federasyonu, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının FIFA tarafından ertelenmesi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada karara itiraz edileceği belirtildi.

"İTİRAZ ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Belçika Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

"Açıkça belirtmek gerekirse, şu an itibarıyla federasyonumuz bu konuyla ilgili olarak FIFA'dan hala herhangi bir karar veya açıklama almış değildir. Bu nedenle, oyuncunun yaklaşan maçta oynamasına itiraz etmekten başka seçeneğimiz yoktur.

Bu maçın sportif sonucu ne olursa olsun, Belçika Futbol Federasyonu olayların gidişatından derin endişe duymaktadır. Etiğin temel ilkelerini, adil rekabeti ve bir bütün olarak futbolun çıkarlarını savunmak için önümüzdeki saatlerde, günlerde ve aylarda mücadele etmeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, cezanın ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını belirterek, kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini ifade etmişti.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.