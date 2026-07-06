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Jordan Henderson'dan İngiltere'ye kötü haber! Sağlık durumu belli oldu...

Jordan Henderson'dan İngiltere'ye kötü haber! Sağlık durumu belli oldu...

6.07.2026 16:53:00
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AA
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Jordan Henderson'dan İngiltere'ye kötü haber! Sağlık durumu belli oldu...

İngiliz futbolcu Jordan Henderson, Meksika maçının ardından sakatlanarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın geri kalanında forma giyme şansını kaçırdı.
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İngiltere Milli Takımı futbolcusu Jordan Henderson, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından sakatlandı.

Karşılaşma sonrası tribündeki taraftarlarla galibiyeti kutladıktan sonra sahaya dönmek için reklam panolarının üstünden atlamak isteyen 36 yaşındaki oyuncu, dengesini kaybederek sol kolunun üzerine düştü.

TURNUVADA FORMA GİYEMEYECEK

Sahadan sedyeyle ayrılan ve oksijen takviyesi alan futbolcunun bileğinden ameliyat edileceği ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Jordan'ın bileğinden sakatlanmasından dolayı üzgünüm. Oldukça ciddi. Hastanede. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Henderson, grup aşamasında Panama karşısında sonradan oyuna girmişti.

İngiltere, çeyrek finalde 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da Norveç ile karşılaşacak.

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