Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (7 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda salı akşamı oynanacak 2 maçla sürecek.
ARJANTİN - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?
Arjantin, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 7 Temmuz Salı günü TSİ 19:00'da Mısır ile karşılaşacak. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
İSVİÇRE - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 7 Temmuz Salı günü TSİ 23:00'te Kolombiya ile karşılaşacak. BC Place'te oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.