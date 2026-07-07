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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (7 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (7 Temmuz)

7.07.2026 05:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (7 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 7 Temmuz akşamı oynanacak 2 maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda salı akşamı oynanacak 2 maçla sürecek.

ARJANTİN - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Arjantin, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 7 Temmuz Salı günü TSİ 19:00'da Mısır ile karşılaşacak. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İSVİÇRE - KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İsviçre, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 7 Temmuz Salı günü TSİ 23:00'te Kolombiya ile karşılaşacak. BC Place'te oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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