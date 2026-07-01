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Can Uzun'dan Dünya Kupası paylaşımı: 'Sizin üzüntünüzü hissediyoruz...'

Can Uzun'dan Dünya Kupası paylaşımı: 'Sizin üzüntünüzü hissediyoruz...'

1.07.2026 16:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Can Uzun'dan Dünya Kupası paylaşımı: 'Sizin üzüntünüzü hissediyoruz...'

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Can Uzun, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmeleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, A Milli Takım ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Dünya Kupası'ndan elenmenin hüznünü anlatan 20 yaşındaki genç futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde turnuvayı düşünmek için kendime zaman ayırdım.

Ülkemize çok daha fazlasını yaşatmayı hayal etmiştik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı.

Bu formayı giydiğim her dakika benim için çok değerliydi ve şans bulduğum her an elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz.

Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Dünya Kupası #Can Uzun

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