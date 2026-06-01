Can Uzun'dan Dünya Kupası sözleri

1.06.2026 23:04:00
Milli formayla ilk golünü atan Can Uzun, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı.

Ay-yıldızlılarımızın ikinci golünü atan Can Uzun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Can Uzun, "Öncelikle çok mutluyum golümü attım ve böyle devam etmek istiyorum. Dünya Kupası için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah sonuna kadar gideriz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ FORMAYLA İLK GOL

Can Uzun, 4-0 galip geldiğimiz Kuzey Makedonya maçına damga vurdu.

ilk dakikalarda bir şutu direkten dönen Can, 16. dakikada attığı nefis golle büyük sevinç yaşadı.

Can Uzun, A Milli Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktığı maçta ilk golünü atmayı başardı.

Deniz Gül'ün attığı 3. golde de asisti Can Uzun yaptı.

SEZONA DAMGA VURDU

Almanya doğumlu Can Uzun, Frankfurt formasıyla etkileyici bir sezonu geride bıraktı. Bundesliga'da 21 maça çıkan yıldız isim 8 gol, 5 asistlik skor katkısıyla takımında sezonun en iyileri arasına girdi. Can Uzun, Devler Ligi'nde de 8 maçta 2 gol atmıştı.

Kuzey Makedonya’yı 4 golle mağlup ettik: A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi farklı prova 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, Kadıköy'deki maçı 4-0 kazandı.
Ev sahiplerinden Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, turnuvada mücadele edecek kadrosunu duyurdu.
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da sakatlık 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı.