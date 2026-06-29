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Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek'ten istifa kararı!

Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek'ten istifa kararı!

29.06.2026 22:23:00
Güncellenme:
AA
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Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek'ten istifa kararı!

Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek'in, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamalarının ardından istifa ettiği öğrenildi.
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Çekya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miroslav Koubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti.

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın karşılıklı olduğunu belirterek, "Bugün, Koubek ile anlaşarak birlikteliğimizi sonlandırdık. Teknik adam, bugün yapılan kişisel toplantıda kendi pozisyonunu sundu ve karşılığında, açık ve dürüst bir tartışma sonrasında teklifini kabul ettim" ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ve Meksika'ya yenilen Çekya, Güney Afrika ile berabere kalmış ve grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

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