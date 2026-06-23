Cristiano Ronaldo tarihe geçti: Portekiz, Özbekistan'ı farklı devirdi

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan takımları karşı karşıya geldi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz 5-0 kazandı.

Mücadelede ilk golü 6. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti ve Portekiz 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 17. dakikada Nuno Mendes'in frikikten attığı golle farkı 2'ye yükseltti.

Maçın 29. dakikasında Özbekistan'da Azizjon Ganiev'in muhteşem golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Müsabakanın 39. dakikasında Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıktı ve Portekiz farkı 3'e çıkardı.

İlk yarı Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 60. dakikada Abduvohid Nematov'un kendi ağlarına gönderdiği golle birlikte skor 4-0 oldu.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Portekiz'de Rafael Leao, skoru 5-0'a getirdi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz, 4 puana yükseldi ve maç fazlasıyla grupta liderliğe oturdu. Özbekistan ise henüz grupta puanla tanışamadı.

Portekiz, son maçında Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşacak.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan'a attığı golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.