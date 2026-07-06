Donald Trump'tan Folarin Balogun itirafı: 'Cezanın incelenmesini ben istedim'

ABD Başkanı Donald Trump, Folarin Bolagun'un kırmızı kart cezasının FIFA tarafından ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Balogun'un kırmızı kart cezası hakkında FIFA Başkanı Gianni Infantino ile konuştuğunu belirterek pozisyonun faul olmadığını dile getirdi. Trump FIFA'dan Balogun'un cezasının incelenmesini istediğini söyledi.

"FIFA'DAN İNCELENMESİNİ İSTEDİM"

ABD Başkanı Donald Trump, "Infantino ile Balogun'un kırmızı kart pozisyonu hakkında konuştum. Ben sporu seven biriyim ve spordan gerçekten iyi anlarım. O bir faul değildi. Kural ihlali bile değildi. Sadece son sürat koşan ve kazara çarpışan iki adamdı. O hızla giderken ayağınızı alıp bilinçli bir şekilde başka birinin ayağının üzerine koyamazsınız. Hakemin de geçmişini araştırırsanız biraz şüpheli. Balogun bizim en iyi oyuncumuz. Kimsenin inanamayacağı bir kararla kırmızı kart gördü. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Sonra bunun bir sonraki maçta oynayamayacağı anlamına geldiğini duymaya başladım. Bu çok haksızca. Birini henüz oynanmamış bir maç için nasıl cezalandırırsınız? Bu çok adaletsiz, bunu yapamazsınız. Bu yüzden evet, FIFA'dan incelenmesini istedim" ifadelerini kullandı.

"INFANTINO ZEKİ BİR ADAM"

Spordan anladığını dile getiren Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Donald Trump, "Ben sporu seven biriyim ve spordan gerçekten iyi anlarım. Pozisyon faul değildi. Kural ihlali bile değildi. Benim tek yaptığım kararın incelenmesini istemek oldu. Kimseye 'Bunu yapmak zorundasınız' demedim. Gianni Infantino zeki bir adam ve gerçekten harika bir iş çıkardı" dedi.

"EN İYİ OYUNCULAR SAHADA OLMALI"

Balogun'un ve turnuvadaki en iyi oyuncuların sahada olması gerektiğini savunan Trump, şu sözleri sarf etti:

"En iyi oyuncuların hepsi sahada olmalı, onları öylece sahadan alamazsınız. İnsanlar maçları onlar için izlemek ister. Messi, Ronaldo veya Kane... Bu oyunculara 'Birine çarptın, seni oyundan alacağız' diyemezsiniz. Onları maçtan atsaydınız, bence bu inanılmaz şampiyonaya gerçekten gölge düşürmüş olurdunuz. Bu yüzden Balogun da sahada olmalı. Belçika'nın da harika bir takımı var. Aynı şekilde onların da en iyi oyuncuları sahada olmalı."

NE OLMUŞTU?

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, cezanın ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını belirterek, kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini ifade etmişti.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.